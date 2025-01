Donald Trump ha giurato ed è ora il 47° Presidente degli Stati Uniti d'America. Inizia l'età dell'oro

Io, Donald Trump giuro [o dichiaro] solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti, e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti. E' il Giuramento che il 47mo presidente degli Stati Uniti d'America ha pronunciato a Washington. Poco dopo le 18 ora italiana, e dopo il giuramento di J.D. Vance, Donald Trump ha alzato la mano destra, accanto a lui la moglie Melania in mano la Bibbia, come nel 2017 due i libri sacri, quello usato da Lincoln nell’insediamento del 1861 e quello che la madre donò al Tycoon nel 1955. La cerimonia, che quest'anno coincide con il Martin Luther King Jr. Day, eccezionalmente si è svolta al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, e non sui gradini del Capitol come di norma, a causa dell'ondata di gelo artico che si è abbattuta sulla capitale.

IL DISCORSO DI TRUMP

"L'età dell'oro dell'America comincia oggi" inizia così il discorso di Donald Trump, nella rotonda di Capitol Hill. Ogni giorno, ha promesso il presidente degli Stati Uniti, metterà gli interessi dell'America in cima alle sue priorità, all'insegna dello slogan "American first". Sicurezza, giustizia e sovranità torneranno nelle nostre mani, ha concluso Trump. Il Tycoon ha parlato anche dell'attentato cui è sfuggito nello scorso luglio ed ha affermato che "Dio l'ha salvato per rendere l'America di nuovo grande".

I PRIMI ATTI DA PRESIDENTE

Da 47mo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, emetterà un ordine per mettere fine allo ius soli. Tra i primi provvedimenti ce ne sarà uno che ordina all'amministrazione federale di riconoscere solo "due sessi": lo ha anticipato un dirigente dell'amministrazione entrante. E firmerà anche il cambio del nome del Golfo del Messico in Golfo d'America. Donald Trump introdurrà anche lo stato di emergenza nazionale alla frontiera con il Messico per poter dispiegare le forze militari al fine di garantirne la sorveglianza.