Donald Trump tuona: "Harris diserta il dibattito su Fox, lo farò da solo"

LE PAROLE DI TRUMP



"La compagna Kamala Harris - scrive Trump - ci ha appena informato che non parteciperà al dibattito di Fox News del 4 settembre. Non sono sorpreso da questo sviluppo perché penso che sappia che per lei è molto difficile, nella migliore delle ipotesi, difendere la sua inversione a u su tutto ciò in cui una volta credeva, comprese le sue dichiarazioni secondo cui non ci sara' alcun fracking in Pennsylvania e la sua orribile performance al confine, la nostra "zarina del confine", dove a milioni di criminali e persone provenienti da istituti psichiatrici e terroristi e' stato consentito di riversarsi nel nostro Paese, totalmente senza controlli e senza verifiche. Si chiama, e lei lo adora, un confine aperto!!! Invece del dibattito del 4 settembre, ho accettato di fare un Tele-Town Hall, condotto da Sean Hannity, per Fox. Si svolgerà nel Great Commonwealth of Pennsylvania". Resta confermato invece il dibattito su Abc del 10 settembre.