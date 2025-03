Donna uccisa a Roma, arrestato il presunto assassino

In manette Natale Lo Verde che avrebbe anche confessato il delitto

Dopo neppure 24 ore di indagini a tutto campo, gli agenti della Polizia della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma hanno fermato il presunto assassino della donna, trovata morta ieri, nella sua abitazione romana. In manette, Natale Lo Verde, 49 anni, che avrebbe anche confessato il delitto. Gli investigatori, peraltro, non sembrano avere dubbi sulla colpevolezza dell’uomo, che avrebbe ucciso Daniela Balilla, nella sua casa, in via delle Vigne, alla Magliana.

L’uomo, fermato poco fa su ordine del pm, è il cognato di un'affittuaria con cui la donna aveva un contenzioso per pagamenti di alcune mensilità, tre per la precisione. L’uomo, secondo gli investigatori, doveva essere il tramite per la consegna della somma dovuta, circa mille euro. Da capire da cosa sia scaturita la furia omicida. Daniela Balilla è stata trovata morta, sul pavimento della cucina, apparentemente strangolata.

