Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco Photo Credit: @donnavventura

Redazione Web

07 febbraio 2026, ore 18:00

RTL 102.5 è stata compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate ha svelato anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality

L’ultima doppia tappa della stagione di Donnavventura ci trasporta in Thailandia, tra natura e cultura millenaria e in Marocco, tra città imperiali e deserto. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia ha preso parte al viaggio e ogni sabato mattina una delle inviate si è collegata con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio, svelando anche alcune anticipazioni del programma in onda su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani per l’ultima volta, alle 14:00.

THAILANDIA

Alice, Giulia, Irene e Laura a Phuket ci accompagnano alla scoperta del Tempio Mongkol Nimit e tra le stradine colorate della città si perdono nei mercati, dove acquistano il cibo da farsi cucinare al ristorante, vera alternativa allo street food. Spiagge bianchissime e acque cristalline abbagliano le nostre reporter quando arrivano alle isole Phi Phi. Altra tappa irrinunciabile la città famosa in Thailandia dove il treno passa in mezzo a un mercato è Mae Klong che si trova a circa 80 km da Bangkok. Ed è proprio nella capitale che si chiude il viaggio delle reporter: dai templi dorati ai mercati fluviali.

MAROCCO

Donnavventura chiude il suo carnet di viaggio regalandoci immagini ed emozioni dal Marocco. Dalle suggestioni di Marrakech, alle pianure e altipiani fino al deserto del Sahara. Tra le città marocchine più visitate, a Marrakech le reporter incontrano due sorelle che con la loro arte danno vita a caftani colorati e preziosi.



Argomenti

Donnavventura
Donnavventura Reporter Experience
Marocco
RTL102.5
SkyAdventure
Thailandia
TV8

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

    L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

  • Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

    Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

  • Tajani, non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale

    Tajani, non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale

  • Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

    Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

  • Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

    Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

  • Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

    Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

  • Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

    Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

  • Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

    Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

  • Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

    Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

Il lungo viaggio di Franco Battiato: arriva il film dedicato al cantautore

Il lungo viaggio di Franco Battiato: arriva il film dedicato al cantautore

Il racconto ripercorre la storia dell'artista, dalle origini fino agli anni 90

L'ultimo saluto a Valentino, l'imperatore della moda che ha cucito sogni sulle stoffe

L'ultimo saluto a Valentino, l'imperatore della moda che ha cucito sogni sulle stoffe

"Il nostro grazie e la nostra lode per il tesoro di bellezza che lei ha saputo generare e condividere", ha detto nell'omelia don Pietro Guerini

Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

Geolier a RTL 102.5: “Con questo disco le persone si sono fermate per ascoltarmi e per capire cosa ho da dire. Sono onorato di avere Pino Daniele tra le collaborazioni di questi progetto”

Nel corso di “The Flight”, l’artista napoletano ha presentato in diretta radiofonica “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto album