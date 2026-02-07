Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco

L’ultima doppia tappa della stagione di Donnavventura ci trasporta in Thailandia, tra natura e cultura millenaria e in Marocco, tra città imperiali e deserto. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia ha preso parte al viaggio e ogni sabato mattina una delle inviate si è collegata con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio, svelando anche alcune anticipazioni del programma in onda su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani per l’ultima volta, alle 14:00.

THAILANDIA

Alice, Giulia, Irene e Laura a Phuket ci accompagnano alla scoperta del Tempio Mongkol Nimit e tra le stradine colorate della città si perdono nei mercati, dove acquistano il cibo da farsi cucinare al ristorante, vera alternativa allo street food. Spiagge bianchissime e acque cristalline abbagliano le nostre reporter quando arrivano alle isole Phi Phi. Altra tappa irrinunciabile la città famosa in Thailandia dove il treno passa in mezzo a un mercato è Mae Klong che si trova a circa 80 km da Bangkok. Ed è proprio nella capitale che si chiude il viaggio delle reporter: dai templi dorati ai mercati fluviali.