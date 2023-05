Dopo la hit “Baby don’t hurt me”, David Guetta si prepara ad un nuovo album. A RTL 102.5 svela «Sono in studio tutti i giorni con tanti artisti. Per l’estate l’album potrebbe essere pronto»

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

David Guetta è stato ospite di RTL 102.5. Durante Protagonisti con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Cecilia Songini, il DJ francese ha presentato in diretta in radiovisione ‘Baby Don’t Hurt Me’, il suo nuovo singolo in collaborazione con Anne-Marie & Coi Leray e svela l’arrivo di un nuovo album.

Dopo il suo ultimo grande successo ‘I’m Good’, e la sua hit ‘Crazy What Love Can Do’, David Guetta torna con ‘Baby Don’t Hurt Me’, una hit dance pop caratterizzata dai featuring vocali di Anne-Marie e Coi Leray. Uscito il 7 aprile, il solo titolo rimanda automaticamente al sample di ‘What is love’, hit anni ’90 di Haddaway. «Per creare una hit mi basta un computer, lo stesso che sto usando ora per parlare con voi. Ho ancora una tastiera con me, ma per produrre uso il computer. Vivo di musica, passo le mie giornate in studio e la sera suono nei club. Non ascolto solo techno e trap, a volte mi immergo nella musica soul come Marvin Gaye, Michael Jackson, Stevie Wonder», racconta David Guetta. «Ancora ora, dopo tanto tempo, mi sorprendo quando una canzone diventa una hit. Per ‘Baby Don’t Hurt Me’ l’ispirazione è arrivata quando ho suonato il brano di Haddaway in un dj set. La reazione del pubblico è stata incredibile. Per me creare musica è come seguire una ricetta. L’ispirazione può partire anche da una canzone che proviene da vent’anni prima, infondere un sentimento, e poi aggiungere qualcosa di tuo. Faccio musica di venticinque anni, potrei prendere i miei primi singoli e fare oggi qualcosa di nuovo, in questo modo la musica può essere in continua evoluzione, scoprire qualcosa del passato ma in chiave moderna», continua l’artista a RTL 102.5.