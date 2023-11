Dopo Mengoni Amadeus pensa a Francesco Totti? L'ultima indiscrezione che accende i fari su Sanremo2024

E se sul palco dell'Ariston arrivasse Francesco Totti? L'ex capitano della Roma, oggi presente alla prima puntata di Viva Rai2, il programma di Fiorello in onda dal Foro italico di Roma, potrebbe essere uno dei nomi più papabili per Sanremo.

Nessuna conferma ufficiale. Solo tante indiscrezioni, che si rincorrono in queste ore alla velocità della luce. Perché Sanremo è Sanremo. Perché se ne parla mesi prima. E tutto fa notizia.

Stamattina, Amadeus ha ufficializzato l'arrivo come co-conduttore di Marco Mengoni per la prima serata. Lui, che lo scorso ha vinto Sanremo con "Due vite", è apparso molto emozionato. Un grande ritorno per il cantante di Ronciglione, che ha vinto Sanremo per la prima volta nel 2013 con "L'essenziale".

I PAPABILI CONCORRENTI

Toto-nomi. Presunti concorrenti big di cui si parla in queste ore. Così, spuntano I Pooh - premiati a Verona ad agosto in occasione del Power hits estate di RTL 102.5 insieme ad Al Bano. Che potrebbe essere impegnato in queste settimane in sala d'incisione. Forse si tratta di un brano per Sanremo?

Perché Sanremo è Sanremo. Il conto alla rovescia è iniziato, mancano circa cento giorni alla prima puntata del Festival, il quinto targato Amadeus (e che RTL 102.5 e Radio Zeta seguiranno come sempre da vicino).

L'IPOTESI FRANCESCO TOTTI

A chi ama il calcio, ma anche a chi non mangia "pane e pallone", l'ipotesi Francesco Totti come co-conduttore piace tantissimo. Per Totti sarebbe la seconda volta all'Ariston, visto che alcuni anni fa, esattamente nel 2017, è stato a Sanremo per celebrare la sua brillante carriera.

QUANDO GLI CHIEDO DI SANREMO CAMBIA DISCORSO

Neppure Fiorello riesce ad avere notizie da Ama". Quando gli chiedo di Sanremo cambia discorso, svaga. E poi mi fa: “Di che stavamo parlando?”, dice lo showman. Amadeus, infatti, è al lavoro: ore e ore di riunioni, la scaletta, i super ospiti, le sorprese. Che non mancheranno.

Largo spazio, come è accaduto in questi anni, alla Generazione Zeta che è rappresentata da decine di artisti amatissimi dai ragazzi e che vengono scoperti proprio da Radio Zeta, la radiovisione punto di riferimento per i giovanissimi. E non solo.

LA TRATTIVA PER SANREMO 2025?

E' troppo presto per parlare di Sanremo 2025. Amadeus, alle prese con il Festival 2024, è concentratissimo. Le ultime quattro edizioni, che ha condotto e diretto brillantemente, sono rimaste nella storia del Festival (che ha attraversato il momento più difficile di sempre nel 2021 a causa del Covid quando l'Ariston si è ritrovato per la prima volta senza pubblico). Troppo presto, quindi, per parlarne per parlare di Sanremo 2025. Amadeus è al lavoro per un grande show, per una settimana all'insegna della musica. Il conto alla rovescia è iniziato.