Dramma a Pavia: una 18enne muore in strada, grave un'amica, tornavano da una festa in monopattino Photo Credit: agenziafotogramma.it

Si indaga per ricostruire la dinamica della tragedia. Le ragazze forse vittime di un incidente stradale

Con il trascorrere delle ore, si stanno chiarendo alcuni particolari della morte della diciottenne trovata senza vita questa notte, poco prima delle 2, in una strada alla periferia di Pavia. Quando sono giunti sul posto gli operatori del 118, la 18enne era in arresto cardiaco; accanto a lei un'amica di 17 anni e un monopattino sul quale stavano viaggiando. Le due giovani sono state portate in ambulanza al San Matteo. I medici hanno fatto di tutto per rianimare la 18enne, ma non c'è stato nulla da fare. La 17enne, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era incosciente, si è ripresa ed è sotto osservazione al Policlinico con diversi traumi. Da quanto si è appurato, le due amiche stavano tornando a casa dopo una festa con alcuni conoscenti. Potrebbe essersi trattato di un incidente.

Un urlo nella notte La chiamata alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata intorno alle due di notte. Stando alle prime e frammentarie informazioni, non sarebbero stati trovati segni evidente di un incidente. L'ipotesi che siano state travolte da un'auto o che siano cadute in ogni caso non viene esclusa. Al vaglio c'è anche la possibilità che le due abbiano avuto un malore. A quanto riferiscono i quotidiani locali potrebbero essere svolti test tossicologici per tentare di chiarire le cause del decesso. I fatti sono avvenuti in una zona residenziale a ovest della città. Una residente avrebbe raccontato di aver sentito un urlo nella notte. La scientifica, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha effettuato i rilievi. Le indagini sono solo all'inizio.

