Drammatico incidente dopo la festa di compleanno, in Calabria morti una ragazza e un ragazzo. C'è anche un ferito grave Photo Credit: agenziafotogramma.it

A Rosarno un'auto con tre giovani a bordo si è schiantata contro un pilone di cemento nel centro abitato. Morta anche la ragazza che aveva appena festeggiato il suo ventitreesimo compleanno

UNA FESTA TRAGICA

Prima la festa di compleanno. Poi la tragedia. La notte scorsa si è verificato l’ennesimo incidente stradale con giovani vittime. Questa volta è successo sulle strade della Calabria, a Rosarno, nel centro abitato. Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Tra le vittime c'è anche la ragazza che aveva appena festeggiato il suo ventitreesimo compleanno, morto nello schianto anche un suo coetaneo. Mentre il cugino della ragazza, che era alla guida dell’auto, è ricoverato in gravi condizioni presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. SCHIANTO CONTRO UN PILONE DI CEMENTO Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi erano usciti da poco da un locale dove c’era stata la festa. Si erano messi in auto, una vecchia Fiat 500 bianca, per fare rientro a casa. Per motivi ancora da accertare, la macchina senza controllo è andata a sbattere su un pilone di cemento che sostiene il muro di cinta di una abitazione. L’auto si è accartocciata, per liberare i passeggeri dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Per due ragazzi però ormai non c’era più nulla da fare. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la 500 (vecchio modello) stesse procedendo a una velocità elevata.

LA PIAGA DEGLI INCIDENTI STRADALI Ormai siamo di fronte a una vera emergenza nazionale. Troppi incidenti stradali, troppe vittime, soprattutto tra i giovani. Ma il problema non riguarda soltanto loro, ma anche automobilisti più maturi, pedoni, ciclisti, motociclisti. Ogni anno saulle strade italiane si registrano più di tremila morti: è come se ogni anno cadessero venticinque/trenta aerei. Si va troppo forte e troppo spesso ci si mette alla guida dopo aver consumato alcool o droga. Questa strage va fermata.

Argomenti

Calabria incidente Rosarno

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni Mostra tutti