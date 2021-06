Due addii eccellenti nella Milano del calcio, Antonio Conte e Gigio Donnarumma lasciano Inter e Milan

La Milano del calcio dice addio a due suoi pezzi da novanta : Antonio Conte e Gigio Donnarumma, attraverso le rispettive società, hanno ufficializzato, oggi, che il loro futuro non sarà più all'ombra del Duomo. L'allenatore dei nerazzurri ha trovato l'accordo per la rescissione per contratto, con una buonuscita da sette milioni di euro . Per lui è pronta una ricchissima panchina nella Premier League britannica. Diverso il discorso per il portiere, ormai ex Milan . Il giovane campano, da tempo dato lontano dai rossoneri, ha sciolto la riserva e preso la decisione di non restare alla corte di Stefano Pioli . Sembra destinato alla Juventus.





Le strade di Conte e dell'Inter si separano

Il tecnico pugliese ha deciso di lasciare Milano . Il ridimensionamento della proprietà cinese, nonostante lo scudetto, non gli è piaciuto. Da giorni, poi, le sirene inglesi si facevano sempre più pressanti. Il suo futuro prossimo potrebbe essere la Premier League . Il Tottenham sembra gli abbia, già, offerto un contratto straordinariamente conveniente dal punto di vista economico. Ma non solo, anche la promessa di non cedere i big, vedi Harry Kane, e di costruire una squadra che possa primeggiare anche in Europa. I tifosi dell'Inter rumoreggiano, ma la proprietà cinese ha affermato che verrà ceduto soltanto un big della squadra che ha vinto il titolo.





Il futuro di Gigio a Torino ?