Due milioni di adolescenti italiani soffrono di dipendenza da tecnologia e cibo

Genitori e figli non si parlano

Tutte le dipendenze descritte in precedenza sono accomunate da un aspetto in particolare, ovvero la mancata comunicazione con i genitori e la conseguente difficoltà di questi di percepire i comportamenti a rischio dei figli, con atteggiamenti che oscillano dalla scarsa attenzione all'eccessiva preoccupazione. Tra i genitori che non notano nei figli problemi con i videogiochi, uno su 11 ha un figlio con rischio di gaming addiction. Anche tra i genitori che dichiarano di "non osservare comportamenti di assunzione incontrollata di cibi poco salutari nei loro figli" c’è quasi un 20% di ragazzi con dipendenza da cibo, grave nel 5,2% dei casi. All'opposto, nel 75,9% dei genitori che indica una preoccupazione per i comportamenti dei figli legati al gaming, lo studio non ha rilevato nessuna dipendenza. Così come tra i genitori che dichiarano una "assunzione incontrollata di cibi non salutari" da parte dei figli, il 55,8% dei ragazzi non presenta nessun rischio di food addiction.