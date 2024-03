Dune 2 si prepara a dominare il week end in tutto il mondo. I primi dati sono incoraggianti

DUNE PARTE A RAZZO

Il kolossal ha incassato 10 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera, cui vanno aggiunti 2 milioni incassati domenica scorsa alle anteprime nel circuito IMAX. Il budget del film sarebbe stimato intorno ai 190 milioni di dollari, anche se alcuni suggeriscono che potrebbe essere ancora più alto. Tuttavia, nonostante queste speculazioni, i numeri iniziali di incasso sembrano promettenti e indicano un potenziale successo per il film. È interessante notare che il risultato delle anteprime di “Dune: Parte Due” raddoppia praticamente l'incasso delle anteprime del primo film nel 2021. Questo è particolarmente significativo considerando che il primo film è stato distribuito durante un periodo in cui la Warner Bros. seguiva quello che è stato definito il "project popcorn", ossia la distribuzione dei film in concomitanza sia in sala che in streaming. Tuttavia, nonostante questo modello ibrido di distribuzione, il primo film è stato in grado di ottenere un considerevole successo di pubblico (400 milioni in tutto il mondo).





PREVISIONI DI INCASSO

Il successo delle anteprime di Dune: Parte Due sembra indicare un forte interesse da parte del pubblico per la continuazione della storia epica basata sul romanzo di Frank Herbert. Le aspettative per il passaparola sono alte e si prevede che il film possa raggiungere un incasso compreso tra gli 80 e i 90 milioni di dollari nel suo primo weekend, il doppio rispetto al primo film che incassò 41 milioni di dollari in tre giorni. È importante considerare che la durata del film, oltre 2 ore e 40 minuti, potrebbe influenzare leggermente la sua capacità di incasso, ma finora sembra che il pubblico sia pronto ad abbracciare questa nuova avventura cinematografica.





GLI INCASSI IN ALTRI TERRITORI

Mentre l'attenzione è principalmente concentrata sul mercato americano, anche il fronte internazionale mostra segnali di promettente successo. Dune: Parte Due ha incassato 7.6 milioni di dollari mercoledì, includendo anteprime, in 13 territori, tra cui l'Italia, la Francia e la Corea del Sud. Nel nostro paese il film ha incassato in quattro giorni più di un milione di euro e quasi sicuramente non avrà problemi a superare l’esordio del primo weekend nelle sale raggiunto dal primo film.





Resta da vedere come il film si evolverà nel corso delle prossime settimane, ma al momento sembra che il deserto di Arrakis stia per diventare nuovamente una destinazione affascinante per gli spettatori di tutto il mondo.