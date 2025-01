Nel 2013 il pilota è vittima di un terribile incidente sulle piste da sci

"Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael". Oggi è il compleanno di un campione assoluto: Michael Schumacher, che compie 56 anni, e la Ferrari gli fa gli auguri sui suoi profili social postando anche una foto che ritrae il sette volte campione del mondo di Formula 1.

Si tratta di una foto del tedesco in occasione della sua prima presentazione ufficiale a Maranello, nel 1996, appoggiato sulla Ferrari F310, quella che è stata la sua prima di tante monoposto rosse guidate in carriera. Schumacher, personaggio simbolo della Ferrari e del motorsport per almeno due decenni, dall'inizio degli '90 all'inizio degli anni del nuovo millennio, è reduce - nell'assoluta riservatezza imposta dalla famiglia - dal tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

L'INCIDENTE SULLE PISTE DA SCI

Nel 2013 Schumacher è vittima di un incidente sulle piste da sci. Una brutta caduta che gli ha provocato danni celebrali mandandolo in coma.

IL TELEGRAMMA INVIATO DAL SINDACO DI MODENA

Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ha inviato un telegramma di auguri alla famiglia del campione, cittadino onorario della città dal 2001.