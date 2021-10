È il World Pasta Day: il 25 ottobre si celebra il piatto più amato della tradizione culinaria italiana

Al sugo, in bianco o al pesto. Al ragù, cacio e pepe o amatriciana. Nel caso in cui foste indecisi su come condire la vostra pasta questa sera, vi diamo un suggerimento: cucinatele tutte. Perché oggi è il World Pasta Day. Il 25 ottobre, da ormai ventitré anni, è stata infatti scelta come data per celebrare il piatto italiano più amato nel mondo. La giornata è stata scelta e creata dai pastai dell’Unione Italiana e dell’International Pasta Organization: era il 1995 quando quaranta produttori di tutto il mondo si ritrovarono al primo Congresso Mondiale della Pasta.

#HAVEAGOODPASTA

L’obiettivo del Pasta Day di quest’anno è aiutare i meno fortunati. Partecipare all’iniziativa benefica è semplice: basta scattare una foto al proprio piatto di pasta e postarlo sui social con l’hashtag #Haveagoodpasta. Ogni post verrà caricato sul sito “Al Dente”, nel quale si trova un contatore: raggiunti i 300mila scatti, i pastai italiani faranno una donazione alle Caritas di quattro capoluoghi italiani (Roma, Milano, Napoli, Palermo). Al momento, ad avere aderito all’iniziativa sono 150 tra ristoranti italiani e internazionali.