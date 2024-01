E' morta Sandra Milo, aveva 90 anni. Fu la musa di Fellini, ha recitato con i grandi del cinema

IL RICORDO DI PIERLUIGI DIACO E DI MARISA LAURITO

Nella fase recente delle sue apparizioni tv, Sandra Milo ha avuto un sodalizio con Pierluigi Diaco, che ora la ricorda così: "Sandra è stata un'amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di 'Io e te' e 'Io e te di notte' è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l'ha consacrata per ciò che era: una grande artista". Queste invece le dichiarazioni di Marisa Laurito:"Quando ho appreso la notizia della sua morte stavo svenendo. Sandra Milo era una donna molto speciale che parlava d'amore. Era una grande madre che ha lavorato con i grandi del cinema. Sono molto addolorata. Sandra aveva una grande vitalità e tanta voglia di amare. Era una donna straordinaria, speciale. Sicuramente, di altri tempi"