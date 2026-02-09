E' morto Antonino Zichichi, scienziato e divulgatore diventato popolare in televisione

UN FARO DELLA FISICA

Era un’autorità nel mondo della fisica ma anche una icona nella cultura popolare. Il curriculum del professor Antonino Zichichi è ricchissimo: scienziato, divulgatore, esperto di fisica subnucleare, professore emerito all’università di Bologna. Ha lavorato nel laboratorio di Chicago che deve il nome a Enrico Fermi, e presso il Cern di Ginevra. È stato presidente dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Società Europea di Fisica.

ICONA POP

Era conosciuto per la sua convinta critica alla teoria darwiniana dell’evoluzionismo, ma un po’ della sua fama era dovuta alla imitazione che ne faceva Ezio Greggio durante la trasmissione Drive In: “avrei potuto stupirvi con effetti speciali”, diceva il comico indossando occhiali psichedelici e parrucca da scienziato pazzo, “invece sono qui che faccio esperimenti normali sotto il Gran Sasso”. E anche quella capigliatura arruffata, con i lunghi capelli bianchi, ha contribuito alla creazione del personaggio.

L'OPERA DA DIVULGATORE

Antonino Zichichi si è spento all’età di 96 anni. Già pochi minuti dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa hanno iniziato ad arrivare numerosi gli attestati di stima del mondo scientifico e di quello politico-istituzionale. Tutti a ricordare il doppio valore di Zichichi, scienziato ma anche divulgatore. Non nascondeva il suo credo cattolico e non rinunciava al confronto polemico: ad esempio per contestare la relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo l'inaffidabilità dei modelli matematici utilizzati negli studi sul tema. Nel 1979 è stato al centro di un incidente diplomatico, al momento dell'elezione del nuovo direttore del Cern: le pressioni dell'Italia in suo favore causarono una netta spaccatura tra il nostro Paese e tutti gli altri e alla fine, per 12 voti contrari, la candidatura di Zichichi venne respinta e fu eletto il tedesco Herwig Schopper.

PATRIMONIO PER LA SCIENZA ITALIANA

Antonino Zichichi ha contribuito alla diffusione della scienza in Italia. È stato uno dei principali promotori e ideatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, la cui costruzione è iniziata nel 1980, e dal 1986 è stato a capo del World Lab, un'associazione che sostiene i progetti scientifici in paesi del terzo mondo, fondata da Zichichi stesso insieme al fisico statunitense Isidor Isaac Rabi. Si deve a lui anche la fondazione, a Erice in Sicilia, del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana



