E’ tregua dal gelo artico, almeno durante il giorno. Ma non durerà

L’Anticiclone delle Azzorre scongela l’Italia, con il suo arrivo, da oggi, porta il sole che riesce a smorzare l’ondata di aria artica che ha imperversato negli ultimi giorni. Gli esperti parlano di bel tempo, di sole e temperature più miti durante il giorno. Ma con un vento di maestrale che soffierà da moderato a forte sui settori del centro-sud. Una breve fase instabile è prevista solo tra oggi e domani su Sicilia e Calabria. Godiamoci, dunque, la tregua dal gelo, perché le previsioni ci dicono che già nel fine settimana l’Italia potrebbe vivere un’altra ondata di freddo artico, stavolta in arrivo dalla Russia.

BEL TEMPO MA VENTOSO

Se di notte e al primo mattino continuerà a fare freddo con valori spesso sottozero al Centro-Nord, di giorno, a partire da metà settimana, si torneranno a superare i 10-12 C su molte città, anche del Nord, come ad esempio Milano,Torino e Bologna. Inizierà così una fase piuttosto asciutta, a parte qualche rovescio atteso tra lunedì e martedì in provincia di Messina e Reggio Calabria.

GELO IN ABRUZZO, -22,8 AI PIANI DI PEZZA

Piani di Pezza come il Polo Nord. Sono impressionanti le temperature registrate in Abruzzo, anche a quote -tutto sommato- basse. Nella regione è tornato il gelo, la rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/) ha registrato queste temperature minime: -22.8 C in località Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -21.8 a Campo Felice (1.538 metri di quota); -21.1 C sull'Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -15.2 C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -13.1 C a Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri di quota); -12.1 C a Passo Godi (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno); -10.7 C a Pescasseroli (1.174 metri di quota); -8.5 C Civitella Alfedena (1.120 metri di quota); -8 C Tagliacozzo (730 metri di quota) e -7.5 C L' Aquila Ovest (645 metri di quota).