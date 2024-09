Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma dietro l'angolo? Ecco le ultime indiscrezioni

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, verrebbe da dire. E' il caso dell'ultimo gossip, che riguarda Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: tra i due, a quanto pare, ci sarebbe un ritorno di fiamma. L'indiscrezione è di Dagospia, la Bibbia del gossip e dei retroscena, che parla di un riavvicinamento.

Facciamo, però, un piccolo passo. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017 e hanno un figlio (Nathan Falco, nato nel 2010). Tra loro c'è sempre stato un bellissimo rapporto esemplare, ma ora sembra che la conduttrice abbia chiuso la storia con l'imprenditore toscano Giulio Fratini. Pare, da rumors, che sia tornata con Briatore.

Flavio Briatore è ospite del programma Questioni di stile su Rai2, condotto da Elisabetta Gregoraci. E non mancano colpi di scena, notizie che rendono allegri tutti quelli che amano la cronaca rosa. Il manager ed imprenditore dice:

Sei stata la prima ragazza con cui ho avuto un flirt italiano dopo tanti anni che non vivevo in Italia, ho pensato fossi la classica ragazza che sta a casa e cucina. In realtà la cucina non sai manco dov'è, a casa non ci stai…quindi c'è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo che tu fossi.

Dicevo: ‘Finalmente c'è una che non fa la modella, non fa l'attrice, che è una bella ragazza del sud che tiene alla famiglia… tutte robe che poi non sono successe.

Sei una persona che conta molto per me e non solo perché sei stata mia moglie per dieci anni" ha detto anche. Ma c'è una frase di Elisabetta che ha colpito più di tutte, rafforzando l'ipotesi di un ritorno di fiamma: "Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!