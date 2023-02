Elodie canta l'Amore all'Ariston, il ritorno sul palco dopo tre anni

All'Ariston Elodie arriva con il cuore impegnato. Infatti, la cantante - solo alcuni giorni fa - è stata "pizzicata" dai paparazzi di Chi con Andrea Iannone, motociclista ed ex di Belen Rodriguez. Ma questo è gossip, tutt'altra cosa rispetto al Festival. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci sarebbe qualcosa in più: Elodie e Iannone sarebbero in procinto di andare a convivere. Un'indiscrezione che, dopo l'uscita del settimanale, ha fatto il giro della Rete.



Nella canzone che Elodie canterà all'Ariston - s'intitola "Due" - si parla di una storia finita. Per caso c'è qualche riferimento autobiografico? Mistero, per adesso. Nessuno dimentica la sua storia con il rapper Marracash, ma ormai è acqua passata.

ELODIE SEMPRE PIU' PROTAGONISTA SULLE SCENE

Talento. Passione. Sex appeal. Elodie ha tutte queste caratteristiche e per lei è un periodo d'oro. La musica da una parte (con Sanremo) ed il cinema, grazie al film "Ti mangio il cuore" che l'ha vista protagonista. Ma al Festival torna dopo tre anni dalla sua ultima partecipazione nel 2020 con il singolo “Andromeda”. Poi è tornata nel 2021 all'Ariston nelle vesti di co-conduttrice mostrando a tutti grande talento. Quel palco fa venire la pelle d'oca a qualsiasi big della musica o della tv.

AMORE A GONFIE VELE

Torniamo al capitolo amore. Elodie e Andrea Iannone sono davvero felici. I fotografi del settimanale Chi hanno immortalato alcuni momenti di vita quotidiana a Milano. E spunta l'ipotesi convivenza: per adesso si tratta solo di un'indiscrezione, nulla di più. Sicuramente, la cantante vuole voltare pagine dopo la storia con Marracash. “Sono innamoratissima di lui” aveva detto Elodie. Non sono mancati i classici tira e molla. Poi la fine. Nel suo cuore è arrivato Andrea Iannone, ex di Belen e di Giulia De Lellis. Anche per lui il ritorno in pista è dettato da Cupido.