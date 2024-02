Emma torna al Festival di Sanremo con “Apnea”: «Felicissima di tutto ciò che sta accadendo. Il mio è un Sanremo uptempo»

Ieri sera, durante la prima serata delle 74a edizione del Festival di Sanremo, Emma è tornata in gara con “Apena”, brano scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone. Ai microfoni di RTL 102.5, la cantante salentina ha raccontato le impressioni dopo l’inizio della kermesse:

«Mi sento in stato di grazia. Felicissima di tutto ciò che sta accadendo, di come la gente ha accolto ‘Apnea’, di come mi sono sentita ieri sera su quel palco. Ogni volta è sempre come la pima volta. Il mio è un Sanremo uptempo, ha un bel ritmo, io ho deciso che nella vita voglio solo ballare. Ieri mi sono divertita ma vi avviso che stasera farò il panico».

Da venerdì 9 febbraio, “Apnea”, sarà disponibile in “SOUVENIR SANREMO EDITION 2024” (Capitol/Universal Music), l’unica edizione di Souvenir – disponibile in formato CD e in digitale – che conterrà il brano sanremese e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal).

«Sulle card un bacio reale, le ho baciate tutte, oltre duemila e cinquecento. Questo regalare baci è partito dai club, è come quando al bar lasci un bacio sul tovagliolo con il numero di telefono. È un gesto d’amore, una carineria».

Durante la serata del Festival dedicata alle cover, venerdì 9 febbraio, Emma omaggerà Tiziano Ferro. Per l’occasione con Emma ci sarà il rapper e cantautore genovese Bresh.

«Volevo omaggiare un grande artista e un grande amico. L’ho sentito e si è emozionato molto. Porteremo Tiziano sul palco, mischiando le nostre personalità e cercando di omaggiarlo nei migliori dei modi. La lacrimuccia è dietro l’angolo. Viva Tiziano, lo aspettiamo».





Emma – il Tour

In attesa di ritrovarla sul palco del Forum di Milano, l’11 novembre, per la grande festa ad un anno esatto dalla partenza di “Souvenir in da club”, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani (biglietti disponibili nei circuiti di prevendita abituali a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 2 febbraio).

Di seguito tutte le date del tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti:

13 giugno - MONCALIERI (TO) - Ritmika Festival

03 luglio - BRESCIA - Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio - PECCIOLI (PI) - Festival 11 Lune

06 luglio - MAROSTICA (VI) - Marostica Summer Festival

19 luglio - LANCIANO (CH) - Parco Villa delle Rose

03 agosto - FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli

06 agosto - BAIA DOMIZIA (CE) - Arena dei Pini

07 agosto - DIAMANTE (CS) - Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto - ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival

10 agosto - CATANIA - Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Già disponibili anche i biglietti di Emma IN DA FORUM su Ticketone, Ticketmaster e Clappit.





Testo "Apnea" - Emma

(di D. Petrella - P. Antonacci - E. Marrone -

D. Petrella - J. Boverod - P. Antonacci

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Eclectic Music Publishing/Brioche Ed. Mus./MZ Management/Platinum Squad Independent Label/Red Music Ed. Mus. - Milano - Napoli – Milano)

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

(fonte: TV Sorrisi e Canzoni)