Emmy Award 2024: trionfo per Shogun e The Bear. Baby Reindeer è la miglior miniserie Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Sono passati meno di 10 mesi dall’ultima edizione degli Emmy Award. L’edizione 2023 infatti si è tenuta a gennaio 2024 a causa degli scioperi dello scorso anno che ne hanno impedito lo svolgimento a settembre. Ed eccoci qua che come fossimo in un dejavu ci troviamo già a commentare la 76esima edizione del premio della televisione americana, che si è tenuta questa notte, andando a riprendersi la sua collocazione originale.

Pochissimi colpi di scena per l’edizione 2024 che ha visto trionfare come da pronostici Shogun, serie FX che ha ottenuto 18 statuette su 25 a cui era candidata, assieme a The Bear che di riconoscimenti ne ha conquistati 11. Grande successo anche per Baby Reindeer, eletta come miglior miniserie.





HACKS SORPRENDE, THE BEAR CONFERMA

Shōgun ha fatto molto rumore questa notte, battendo il record storico di Game of Thrones con ben 18 premi conquistati. La serie, presente nel catalogo di Disney Plus nella sezione Star Original, vede protagonista il marinaio inglese John Blackthorne. Con ciò che resta del suo equipaggio, l’uomo naufraga sulle coste del Giappone, trovandosi coinvolto nelle lotte tra i signori feudali, in particolare tra Ishido e Toranaga, che ambiscono a diventare shōgun. Il successo della serie ha portato FX a toglierla dall’etichetta di miniserie, promettendo di continuare lo sviluppo narrativo per almeno altre due stagioni.

Altra grande protagonista della nottata è stata The Bear, una conferma nella sezione delle serie comiche conquistando ben cinque premi per gli interpreti: Jeremy Allen White (miglior attore in una comedy), Liza Colón-Zayas (miglior attrice non protagonista in una comedy), Ebon Moss-Bachrach (miglior attore non protagonista in una comedy), Jamie Lee Curtis e Jon Bernthal com migliori guest. La grande sorpresa della serata è stata la vittoria di Hacks come miglior serie comica, premio strappato proprio a The Bear.





TUTTI I PREMI





MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

“Shōgun” (FX)





MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Anna Sawai (“Shōgun”)





MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Hiroyuki Sanada (“Shōgun”)





MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Elizabeth Debicki (“The Crown Netflix”)





MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Billy Crudup (“The Morning Show”)





MIGLIOR ATTRICE GUEST STAR IN UNA SERIE DRAMMATICA

Michaela Coel ("Mr. & Mrs. Smith")





MIGLIOR ATTORE GUEST STAR IN UNA SERIE DRAMMATICA

Néstor Carbonell ("Shōgun")





MIGLIOR COMEDY

“Hacks” (Max)





MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY

Jean Smart (“Hacks”)





MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY

Jeremy Allen White (“The Bear”)





MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Liza Colón-Zayas (“The Bear”)





MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”)





MIGLIOR ATTRICE GUEST STAR IN UNA COMEDY

Jamie Lee Curtis ("The Bear")





MIGLIOR ATTORE GUEST STAR IN UNA COMEDY

Jon Bernthal ("The Bear")





MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

“Baby Reindeer” (Netflix)





MIGLIOR FILM TV

Quiz Lady





MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jodie Foster (“True Detective: Night Country”)





MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Richard Gadd (“Baby Reindeer”)





MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Lamorne Morris (“Fargo")





MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jessica Gunning (“Baby Reindeer”)





MIGLIOR SERIE ANIMATA

Blue Eye Samurai