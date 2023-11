Ennesima strage negli USA, un ex militare spara in un bowling e in un ristorante: 22 morti e 60 feriti. Il Killer è in fuga

UN FOLLE ARMATO

Robert Card ha 40 anni. E’ un ex militare, riservista che teneva corsi su come usare le armi. Nel recente passato ha manifestato problemi di natura psichica, la scorsa estate era stato ricoverato per alcune settimane in un centro specializzato. Diceva di sentire alcune voci e aveva minacciato di fare una strage dopo essere stato licenziato dal centro di riciclaggio dove lavorava. Un soggetto del genere era libero di girare portando con sé armi. E la strage l’ha fatta per davvero.

STRAGE DI FAMIGLIE

Siamo a Lewiston, nel Maine, nord degli Stati Uniti a pochi chilometri dal confine con il Canada. Card ha fatto irruzione prima in una sala da bowling frequentata da famiglie, poi in un ristorante poco distante. Ha ucciso almeno 22 persone, tra loro diversi bambini. E ci sono anche 60 feriti. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza lo si vede imbracciare un fucile d’assalto: indossa pantaloni blu, una maglia marrone a maniche lunghe; ha un volto giovanile, con il pizzetto. Il ristorante era affollato, poiché era una serata speciale, con uno sconto per chi lavora nel settore della ristorazione. Smentita la notizia di un terzo luogo interessato dalla sparatoria, si era parlato di un supermercato.