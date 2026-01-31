Esplosione nel barese, individuati tra le macerie i corpi dei due anziani che vivevano nella villetta in cui è esplosa una bombola di gas

Redazione Web

31 gennaio 2026, ore 18:30

Le vittime sono due anziani coniugi di Adelfia, Rocco Lotito e Antonetta Costantini

Sono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, gli anziani coniugi di 89 e 92 anni che vivevano nella casa di Adelfia, nel barese, dove intorno alle 1230 si sono verificate due esplosioni. Qualcuno ha sentito una richiesta di aiuto provenire dalla villetta ma le fiamme erano troppo alte e chi ha provato a entrare ha dovuto rinunciare a farlo. Così il sindaco Giuseppe Cosola. I corpi dei due pensionati, ha spiegato l'assessore comunale ai servizi sociali Biagio Cistulli, giunto sul posto, sono stati trovati uno lontano dall'altro. Per quanto riguarda le cause, ha aggiunto Cistulli, pare che fosse in corso un'operazione di sostituzione della bombola di gas da parte dello stesso anziano deceduto nell'esplosione. Una bombola che Rocco Lotito aveva comprato proprio questa mattina. L’edificio a due piani sventrato dalla deflagrazione non è crollato, sono in corso verifiche statiche. Tutte le stradine che si affacciano sulla via in cui si è verificata la tragedia sono state interdette al passaggio.


Argomenti

Adelfia
Bari
bombola di gas
esplosione
morti due anziani coniugi
palazzo sventrato

