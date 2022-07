F1, George Russell su Mercedes conquista la pole position del Gran Premio d'Ungheria

E' la Mercedes di George Russell a conquistare, a sorpresa, la pole position nel Gp d'Ungheria. Il pilota britannico conquista la prima pole della carriera con il tempo di 1.17.377 davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz a +0.044 e di Charles Leclerc a +0.190. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris che precede le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Settima l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all'Alfa Romeo di Valterri Bottas, alla McLaren di Daniel Ricciardo. Chiude in decima posizione la Red Bull di Max Verstappen, rallentato da un problema elettrico alla sua vettura.





Le parole dei protagonisti

Alla prima pole in carriera, George Russell è entusiasta: "La pole è una sensazione incredibile, ieri forse è stato il peggior venerdì della stagione e non so sinceramente come siamo riusciti ad ottenere questo tempo. Sicuramente c'è stato tanto lavoro da parte del team ed è bellissimo. La Mercedes è tornata? Non lo so, dobbiamo esaminare il tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo: abbiamo qualche idea. Domani dovremo attaccare, ma oggi è stata una giornata speciale". Secondo lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz: "Peccato oggi chela pole ci sia sfuggita all'ultimo settore, ma mi sento sempre meglio, sentivo di avere il passo. Congratulazioni a Russell, ha fatto davvero un bel giro ma il mio è un ottimo risultato. Il passo gara lo abbiamo, la partenza e la gestione delle gomme avranno come sempre la loro importanza. Se riusciremo a superare la Mercedes subito è meglio, sarà una gara emozionante". Deluso invece l'altro pilota Ferrari, Charles Leclerc: "Non è stata un gran giornata per me oggi, ho faticato molto con le gomme e non ho costanza nel mettere le gomme in temperatura. Ma abbiamo il passo per domani e speriamo che lagara vada meglio, sono sicuro che potremo rimontare domani".