F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Italia

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Italia, sulla pista di Monza. Il pilota della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, sesta posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton. Solo settimo il leader del mondiale Max Verstappen, che ha preceduto il compagno in Red Bull Sergio Perez. Chiudono la top ten la williams di Alex Albon e la Haas di Nico Hulkenberg. Il via della gara Domenica alle 15. Undicesimo e dodicesimo Fernando Alonso e Daniel Ricciardo. Alle spalle dei due veterani di Aston Martin e VISA Cash App Racing Bulls Kevin Magnussen su Haas e Pierre Gasly con la Alpine. Ottava fila per l'altra A524 del team bleu guidata da Esteban Ocon e per Yuki Tsunoda, su VISA Cash App RB. Dalla nona fila prenderanno il via Lance Stroll, su Aston Martin e il debuttante argentino della Williams Franco Colapinto. Decima e ultima fila interamente occupata da Stake F1 Sauber: 19esimo tempo per Valtteri Bottas, 20esimo per Guanyu Zhou.