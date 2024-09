F1, nelle prove libere a Baku miglior tempo per la Ferrari di Leclerc

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian, sul tracciato cittadino di Baku, la Ferrari di Charles Leclerc è stata la più veloce di tutti, scattando si soli 6 millesimi il messicano della Red Bull Sergio Perez e di 66 la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarto posto per l'altro ferrarista Carlos Sainz, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri mentre la Red Bull di Max Verstappen ha chiuso al sesto posto, dopo il migliore tempo nelle FP1. Alle spalle del tre volte campione olandese, Lance Stroll, Nico Hulkenberg e George Russell, per poi concludersi con il decimo tempo di Oliver Bearman. Più veloce del compagno di squadra nel turno di apertura, il pilota inglese del Team Haas finise alle spalle di Hulkenberg. Yuki Tsunoda alza sensibilmente il livello della sua performance e chiude undicesimo davanti a Fernando Alonso che chiude a due secondi da Leclerc e si lascia dietro la coppia Williams formata da Alexander Albon e Franco Colapinto. Sessione interlocutoria per Norris che non va oltre il diciassettesimo tempo (a un secondo e 672 millesimi dalla Ferrari di testa) dietro a due veterani: Valtteri Bottas con la Stake F1 Sauber e Daniel Ricciardo con la seconda VISA Cash App Racing Bulls. La coda della classifica conferma il pessimo inizio di weekend di Alpine: diciottesimo e diciannovesimo tempo per Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Quest'utimo se non altro lascia la ventesima casella del ranking Guanyu Zhou.