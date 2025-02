FantaSanremo 2025: ultime ore per iscriversi o cambiare in corsa. Gli artisti che si sono già esposti

La finestra temporale per partecipare al FantaSanremo 2025 sta per chiudersi. Alle 23,59 scatta la chiusura delle iscrizioni al fantasy game che affonda le sue radici nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio. Al momento le squadre iscritte superano i 3 milioni e mezzo, e chissà se il record assoluto dell'edizione 2023, quando i team iscritti erano 4 milioni 212mila, quest'anno potrebbe anche essere superato. Ma come si gioca? E quali sono le strategie migliori per vincere?

LE SQUADRE

Innanzitutto è fondamentale scegliere il giusto Capitano. Da quest'anno le squadre sono state modificate, con l'estensione da 5 a 7 cantanti per squadra di cui 5 fanno da titolari e 2 da riserve. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (la moneta di gioco), per acquistare i 5 big in gara. Gli artisti hanno a loro volta un valore in Baudi, che unito a quello dei colleghi non può superare quota 100. Ogni giocatore può iscrivere la sua squadra in una lega, ovvero un insieme di squadre riferite a un singolo iscritto che stilerà poi una propria classifica. Capitolo bonus e malus: punti da assegnare o scalare in base alle performance sul palco.

Alla fine vincono la "Gloria eterna" l'artista e la squadra con il maggior numero di punti. E allora "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" e il FantaSanremo, questa settimana, è il gioco più bello!