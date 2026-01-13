Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

Fausto Lama è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “a tanto così”, il nuovo singolo da solista. Dopo oltre trent’anni di musica attraversata, trasformata e reinventata, Fausto Zanardelli, inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Rapper, produttore, cantautore e polistrumentista, Fausto ha costruito una carriera che lo ha portato dai circuiti underground della provincia fino al palco del Festival di Sanremo. Oggi, nel 2026, riparte da sé stesso. Dopo i Coma_Cose, nasce infatti Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un’esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di sovrastrutture. Il risultato è il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno. “a tanto così” racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero, guidata dall’urgenza di dire la propria verità e di lasciare che la musica trovi, ancora una volta, la sua strada. Il brano offre una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. Il brano è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole “Ciao, come stai?”. Ai microfoni di RTL 102.5, Fausto Lama ha raccontato: «“a tanto così” è una canzone che, secondo me, era essenziale ed era quello che volevo comunicare: dare una chiusura a quello che è stato il mio percorso precedente, Coma_Cose in primis. Mi piaceva il modo di raccontare questa rottura affettiva e professionale con una canzone. All’inizio questa canzone era nata con solo piano e voce ed era struggente, allora ho provato a vederla sotto un altro vestito e ho scoperto che funzionava, mi è piaciuta. Ci sono tante altre canzoni a cui sto lavorando, che stanno per uscire, pian piano prenderanno forma. L’ultimo periodo è stato di decompressione, sto suonando tanto, ho messo in piedi una squadra con ragazzi giovani, vado tanto in studio e mi mancava. Si fa un sacco di musica ed è tornata centrale, questa è la cosa che mi rende più felice. Non c’è una vera e propria direzione sulla mia musica, ci sono tante ballad e qualcosa di rap, a modo mio ovviamente. In generale c’è una bella coesione sonora».