Federica Pellegrini è diventata mamma: è nata Matilde. L'abbraccio dello sport e non solo

La notizia è arrivata con un post su Instagram: allegata una foto che ritrae la campionessa del nuoto con la figlia tra le braccia, la cuffietta rosa e una mano a coprirle dolcemente il volto. Di fianco, il neo papà, il marito Matteo Giunta. La piccola è nata questa mattina all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar a Verona. "Sono stati due giorni complicati... Finalmente sei arrivata" ha scritto la coppia, che ha voluto ringraziare tutto il personale che l’ha accompagnata in questa nuova avventura.









IL MATRIMONIO E L'ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA Un amore da favola quello della Divina e del suo allenatore Matteo Giunta, convolati a nozze nell’agosto del 2022 nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia. Iconico il look della sposa, ortensia tra i capelli, un velo lungo più di 4 metri e occhiali da sole bianchi. Poi l'arrivo della gravidanza, annunciata sui social con un video immediatamente virale, a tema nuoto. Pubblicato nel giorno in cui la nuotatrice Mollie O’Callaghan, dopo 14 anni, ha strappato a Federica Pellegrini, per 13 centesimi, il record sui 200 stile libero, la campionessa italiana aveva mostrato il pancino, già evidente, con su scritto "Ce lo riprenderemo".



AUGURI ANCHE DALLA PREMIER MELONI

“Nascerai in un mondo difficile ma spero di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua” aveva scritto poche settimane fa Federica Pellegrini alla sua bambina. Adesso gli auguri arrivano da ogni parte, dal mondo dello sport, con i suoi ex compagni di squadra come Stefania Pirozzi e Massimiliano Rosolino a quello dello spettacolo, da Luca Argentero a Emma Marrone. Anche dalla Premier Giorgia Meloni, che ha voluto salutare l'arrivo della piccola “della nostra campionessa”.