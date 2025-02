Quello di Fedez all'Ariston è un ritorno. Non una prima, non una seconda ma una terza volta per il rapper che nel 2021 aveva partecipato alla gara in coppia con Francesca Michielin, quando la loro "Chiamami per nome" registrata nei mesi del Coronavirus si era guadagnata il secondo posto nell'edizione forse più particolare della storia del Festival di Sanremo, quella senza pubblico per le restrizioni anti contagio. Era tornato poi nel 2023 come ospite, quando sul palco insieme ad Amadeus c'era a co-condurre (nella prima e nella quinta serata) sua moglie, Chiara Ferragni. In quello stesso anno scoppiarono non poche polemiche dopo il bacio tra lo stesso rapper seduto in platea e Rosa Chemical, in gara al festival. Quest'anno Fedez torna all'Ariston per cantare "Battito", un brano che lo stesso cantante ha definito una dicotomia tra una canzone d'amore e un brano sulla depressione, che è proprio - ha spiegato lui stesso - l'impersonificazione della donna stessa.





"Una canzone intima"

Nel corso della trasmissione "Sarà Sanremo", insieme a Carlo Conti e a tutti gli altri cantanti in gara, Fedez ha svelato il titolo del suo brano e qualche piccola anticipazione sul suo significato e contenuto. “È una moltitudine di cose. È una canzone intima, una dicotomia tra quella che vuole essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione", aveva raccontato. Un brano che senz'altro in molti avranno pensato possa ricalcare il periodo non semplicissimo che lo stesso cantante sta attraversando.





I passaggi del testo

In attesa di sentirlo cantare dal vivo, tra le righe del testo della canzone ci sono riferimenti a farmaci come la Fluoxetina utilizzati nel trattamento della depressione e ad alcuni passaggi a evocare un attacco di panico. Temi che lo stesso cantante ha toccato molte volte con i propri fan, e che anche a Sanremo sceglie di ritoccare con anche passaggi del tipo “ti porterei in terapia” e “serotonina cercasi”.





La partecipazione al festival

Viste le notizie delle ultime settimane, la partecipazione di Fedez al festival è destinata a fare notizia, non solamente per la canzone che porterà in gara. Da segnalare poi come il rapper sia in gara sia con Achille Lauro, rievocato negli ultimi giorni rispetto anche alle vicende familiari tra Fedez e Ferragni, e Tony Effe, protagonista di un dissing proprio con il rapper con la canzone "Chiara". Nella serata delle cover e dei duetti, Fedez canterà insieme a Marco Masini cantando "Bella stronza".