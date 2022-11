Fedez e Dargen D'Amico fanno pace in radiovisione su RTL 102.5: Se i litigi fossero tutti così il mondo sarebbe fantastico"

COLPO DI SCENA NEL CORSO DI THE FLIGHT, SU RTL 102.5. FEDEZ CHIEDE AI CONDUTTORI DI CHIAMARE DARGEN D'AMICO PER UN CHIARIMENTO

Oggi Fedez, giudice di X Factor, è stato ospite a The Flight, su RTL 102.5, con Matteo Campese, Paola di Benedetto e Jody Cecchetto.

“Stasera ci sono gli inediti, è un giorno di festa e non penso che con gli altri giudici ci punzecchieremo. A noi giudici spetta l’onere di presentarli al meglio e ai concorrenti di fare la migliore esibizione possibile. Ho consigliato ai ragazzi di divertirsi” ha raccontato Fedez.

Sul rapporto con gli altri giudici, Fedez confessa: “Ieri ho litigato con Dargen D’Amico" e chiede di chiamarlo in diretta. Contattato al telefono, Dargen D’Amico svela qualcosa in più sul rapporto con Fedez: “Se i litigi fossero tutti così, il mondo sarebbe un posto fantastico. A tutta Italia io comunico ufficialmente che voglio bene a Federico Lucia. Le cose succedono perché non siamo sempre d’accordo e questo smuove le energie che poi ci hanno portato a scrivere le canzoni e a tracciare il nostro percorso”.

LE PAROLE SU X FACTOR

Sui concorrenti del suo roster a X Factor, Fedez dichiara: “Secondo me la fragilità di Linda è la sua forza. Se vuole fare questo nella vita, deve affrontare anche i commenti negativi. Gli Omini fanno un genere che mi gasa, l’inedito “Matto” ci è arrivato da Appino degli Zen Circus e loro l’hanno riarrangiato riuscendo a dare personalità al brano. È un brano forte di una penna prestigiosa. Sono soddisfatto di ciò che stiamo facendo. È un traguardo arrivare agli inediti con due concorrenti. Sono tranquillo, hanno due inediti molto belli”, conclude.