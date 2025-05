Fenomeno Pretty Woman, la 33esima replica su Rai1 batte Isola dei famosi e Amadeus

Un film proposto per la 33esima volta su Rai1 supera la concorrenza di due show inediti proposti su Canale 5 e su Nove.

Difficile anche solo immaginarlo, ma così è.

Gli ascolti tv di mercoledì 28 maggio 2025

Nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, infatti, su Rai1 Pretty Woman è stato visto dalla media di 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share. Numeri più alti rispetto a quelli registrati su Canale5 dalla puntata de L’Isola dei Famosi (con tre nuovi ingressi: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati), che non è andata i 1.788.000 spettatori con uno share del 13.3%.

L'iconica pellicola del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere ha battuto facilmente anche Amadeus e il suo nuovo programma Like a star, giunto al terzo appuntamento stagionale. A seguire la singing competition (il format originale si intitola Starstruck) sono stati soltanto 417.000 spettatori pari al 2.4% di share.

Da segnalare che su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raggiunto la media di 1.730.000 spettatori (10.7%) e che su Tv8 la finale di Conference League tra Betis e Chelsea (hanno vinto gli inglesi per 4-1) ha ottenuto 1.325.000 spettatori con il 7%.

Fenomeno Pretty Woman

Diretto da Garry Marshall, Pretty Woman racconta la storia di Edward Lewis (Gere), un ricco uomo d'affari di successo che si trova a Los Angeles per lavoro. Una sera, mentre guida per le strade di Hollywood, incontra Vivian Ward (Roberts), una giovane prostituta. Affascinato dal suo spirito vivace e dalla sua bellezza, Edward le propone di passare la notte con lui. Colpito dalla sua compagnia, le offre successivamente 3.000 dollari per stare con lui per una settimana, durante la quale Vivian dovrà accompagnarlo a vari eventi sociali come sua "fidanzata" di facciata.

Una commedia romantica con tanto di lieto fine.

Pretty Woman, 34 volte in tv

Ieri sera Rai Uno ha trasmesso il film per la 33esima. Il 13 aprile 1992 la prima visione, poi 32 repliche, compresa quella di ieri.

Come conteggiato dal sito specializzato TvBlog, il dato sale a 34 considerando anche la messa in onda su Rai2 (giovedì 24 novembre 1994).