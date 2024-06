Ferragnez: dall'addio alla separazione consensuale. Ecco le ultime indiscrezioni su Chiara e Fedez

Tutto si sposta in tribunale, tra carte bollate e avvocati. Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni può diventare uno show mediatico (come è avvenuto in passati per molti personaggi del jet-set). Andiamo per grandi. Fedez, da indiscrezioni, avrebbe scelto gli stessi avvocati di Ilary Blasi, che lo scorso anno ha divorziato dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti.

Fedez, secondo rumors, avrebbe scelto proprio loro per andare avanti verso una separazione consensuale. I Ferragnez, separati ormai da mesi, cercano un accordo. Il Messaggero, intanto, fa sapere che la loro priorità resta la tutela dei due figli, Leone e Vittoria. Per quanto riguarda i legali, invece, Fedez ha dato incarico agli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. La Ferragni si è affidata al legale Daniela Missaglia. Il resto sarà deciso in tribunale nel corso di una separazione che ha tutto il sapore del "capolavoro mediatico" e accenderà ancora una volta la temperatura dell'estate che è alle porte.

IL CASO PALOMA, IL CANE DEI FERRAGNEZ

C'è poi la questione Paloma, il cane dei Ferragnez. "Non sono felice di non vederla", racconta Fedez. "Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più”, continua il rapper.

L'ADDIO, LE INTERVISTE E LA NUOVA VITA DEI FERRAGNEZ

L'addio, mesi fa, è stato spoilerato da Dagospia (la Bibbia del gossip). Poi sono arrivate le prime notizie ufficiali e le interviste: una da Fazio della Ferragni, una dalla Fagnani da parte di Fedez. I due si sono allontanati e sono tornati alla vita di tutti i giorni: lavoro e impegni. Fedez ha viaggiato molto: America, New York e Los Angeles. Anche la Ferragni, che è tornata a capofitto sul lavoro, si è spostata per un breve periodo da Milano. La novità è legata ai figli: nessuna foto con i loro volti sui social. E' questa la nuova linea adottata dai Ferragnez.