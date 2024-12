Ferzan Ozpetek torna al cinema e sceglie nuovamente Giorgia per la colonna sonora

A distanza di 19 anni dal film La finestra di fronte, la cantautrice Giorgia torna a collaborare con il regista Ferzan Özpetek con una nuova canzone per la colonna sonora del suo ultimo film Diamanti, al cinema dal prossimo 19 dicembre.

GIORGIA E OZPETEK, DA LA FINESTRA DI FRONTE AD OGGI

In occasione del ritorno al cinema di Ferzan Özpetek, si è optato per una colonna musicale perfetta, emozionale e romantica alla quale si è giunti dopo un lungo lavoro di composizione e confronto costante con il regista.

Proprio sulle note della traccia principale Diamanti Theme è nata la nuova collaborazione con Giorgia, che ne ha scritto il testo.

Un sodalizio che si rinnova dopo il grande successo di Gocce di memoria, scritta per il film La finestra di fronte (2003) e considerata una delle più belle canzoni della musica italiana.

Il nuovo brano si chiama semplicemente Diamanti, così come il regista definisce tutte le protagoniste del film.

La voce unica di Giorgia e la grande interpretazione dell’artista romana, restituiscono un’atmosfera elegante donando al tema un carattere forte e appassionante capace di conservare quel nobile sapore che solo una grande colonna sonora possiede.

DIAMANTI, LA TRAMA E IL CAST

Diamanti di Ferzan Özpetek, al cinema dal 19 dicembre, è un grande omaggio alle donne con un cast maestoso quasi interamente al femminile tra cui spiccano tra le altre Luisa Ranieri, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Elena Sofia Ricci, Mara Venier e poi Stefano Accorsi, Luca Barbarossa e Vinicio Marchioni.

Il film racconta la storia di un regista che convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato: vuole fare un film sulle donne ma non svela molto, le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista...quello del costume.