Festa del Cinema di Roma, Bound in haven è il miglior film, mentre Elio Germano vince il premio come migliore attore. Johnny Depp diserta la conferenza stampa Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

È stata veramente una festa, per il pubblico ma soprattutto per il cinema. Cala il sipario sulla 19esima edizione della kermesse romana che anche quest’anno ha portato la settima arte nella capitale italiana. Numeri alla mano, si può essere soddisfatti. Quasi 81 mila biglietti staccati per 447 proiezioni con pellicole da 29 paesi del mondo. E mentre questa sera si prepara a scendere sul red carpet Johnny Depp, che questo pomeriggio ha disertato la conferenza stampa del suo Modì, poco fa è andata in scena la cerimonia di premiazione.





BOUND IN HEAVEN È IL MIGLIOR FILM 2024

Una giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore Pablo Trapero, affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l’attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

- Miglior film: BOUND IN HEAVEN di Huo Xin

- Gran Premio della Giuria: LA NUIT SE TRAÎNE di Michiel Blanchart

- Miglior regia: MORRISA MALTZ per Jazzy

- Miglior sceneggiatura: CHRISTOPHER ANDREWS per Bring Them Down

- Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: ÁNGELA MOLINA per Polvo serán

- Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: ELIO GERMANO per Berlinguer. La grande ambizione

- Premio speciale della Giuria: al cast femminile di READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN)

Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini affiancata dalla produttrice, compositrice e scrittrice Kaili Peng e dall’attore Antoine Reinartz ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima ai film: BOUND IN HEAVEN di Huo Xin (sezione Progressive Cinema) ex aequo con CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone (sezione Freestyle).

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale all’attore Liu Hsiu-Fu per Pierce di Nelicia Low.

Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico FS, Official Sponsor della Festa, al film:READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN) di Eran Riklis.





TITOLI DI CODA CON JOHNNY DEPP E VERDONE

Questa sera il menù della Festa prevede un gran finale col botto. Infatti alle 21:30 è prevista la consegna del premio alla carriera a Johnny Depp e la proiezione del suo film da regista Modì, che vede nel cast anche i nostri Riccardo Scamarcio e Luisa Ranieri. Depp oggi pomeriggio ha disertato la conferenza stampa e l’appuntamento con i fotografi. Cresce anche per questo l’attesa per l’evento di questa sera. Domani, invece, a mettere la parola fine all’edizione di quest’anno, ci pensa Carlo Verdone con l'anteprima per il pubblico dei nuovi episodi di Vita da Carlo.