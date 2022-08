Finite le ferie, oggi si ricomincia con la quotidianità; italiani alle prese con lo stress da rientro

STRESS DA RIENTRO

Alla fine della vacanza… ci vorrebbe un’altra vacanza. E invece no. Lunedì 29 agosto, per molti italiani, rappresenta la data che segna il ritorno al lavoro e più in generale alla quotidianità. C’è anche chi è contento, perché in spiaggia si annoiava e non vedeva l’ora di reincontrare i suoi colleghi. Ma siamo di fronte ad eccezioni. In molti questa mattina si stanno rimettendo in pista senza troppo entusiasmo. La chiamano PVS, post vacation syndrome. Una vera a propria sindrome che accompagna il rientro in città. Peraltro l’autunno porterà a una drastica riduzione del lavoro in smart working, condizione cui molti si erano abituati in questi ultimi due anni.





MILANO, CITTA' NON FACILE

Secondo uno studio pubblicato dal britannico Guardian, in tre città d’Europa il rientro è più difficile che altrove. E su questo podio c’è anche Milano, insieme a Londra e a Bruxelles. Secondo quanto riportato, in queste tre città la vita è tra le più frenetiche d’Europa: quindi per stressarsi e perdere gli effetti benefici delle vacanze basta un attimo. E presto si viene travolti dal lavoro, da quel collega che proprio non si sopporta, da scadenze da rispettare. E come una spada di Damocle incombono i vertiginosi aumenti dei costi energetici: per una famiglia significa avere bollette più salati, per chi ha una attività significa rischiare di chiudere.