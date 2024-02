Firenze, crolla il cantiere di un supermercato. Si scava sotto le macerie, aperta un'inchiesta

A cedere sarebbe stato uno dei piloni di cemento principali del cantiere che serviva a costruire un supermercato Esselunga in via Mariti, alla periferia della città. Il boato di un terremoto, la polvere, le urla. Secondo quanto riporta l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni, sono tre i morti, tre i feriti non in pericolo di vita e due i dispersi. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia. Al momento del crollo, nel cantiere c’erano una cinquantina di persone. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.





APERTA UN'INCHIESTA La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è finito sotto sequestro e i tecnici della Asl stanno ascoltando il personale del cantiere. Intanto cordoglio è stato espresso dalla presidente di Esselunga Marina Caprotti. "Siamo sconvolti per quanto avvenuto" ha affermato, spiegando che il cantiere era affidato in appalto a una società terza e di essere a disposizione delle autorità "per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza".





CORDOGLIO E LA REAZIONE DEI SINDACATI Unanime il cordoglio delle istituzioni. Proclamato per domani il lutto cittadino. Al sindaco Nardella è arrivata la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Condoglianze alle famiglie giungono dalla Premier Meloni, che dalla Calabria, dov'è in corso la firma dell'accordo tra governo e Regione per lo sviluppo e la coesione, parla di vicenda "che lacera le nostre coscienze di persone che escono per andare a fare il loro lavoro e non tornano a casa". Intanto è immediata la reazione dei sindacati, che hanno indetto uno sciopero regionale per le ultime due ore di lavoro di oggi al grido di “basta morti sul lavoro”.