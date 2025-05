Firenze: microonde prende fuoco, evacuato hotel

Una mattinata più che movimentata, quella trascorsa al Social Hub di viale Belfiore, a Firenze. Oltre 500 persone sono state evacuate dopo che un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme nella struttura. A provocare l’emergenza, un forno a microonde presente in una delle camere che sarebbe stato utilizzato in modo non corretto. Dopo alcuni attimi di apprensione e l’intervento dei vigili del fuoco, gli ospiti e il personale sono stati fatti rientrare.





L'intervento tempestivo

Gli allarmi sono scattati poco dopo le 7 (pare intorno alle 7:10), mentre nella struttura era in corso il servizio di colazione. A generare le fiamme che hanno attivato i sensori, un microonde installato in una delle stanze. Il personale della struttura ha attivato subito il piano di emergenza previsto, dunque ha proceduto con l’evacuazione di circa 500 persone presenti nelle zone limitrofe all’area interessata dal rogo. La zona è stata quasi subito messa in sicurezza grazie a un primo intervento condotto tempestivamente sfruttando un estintore a polvere. Successivamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, presenti con una squadra e l’autoscala, che hanno messo in sicurezza il locale procedendo alla bonifica e al controllo degli spazi coinvolti. La proprietà ha fatto sapere che, oltre alla camera interessata dalle fiamme, sono state chiuse alcune stanze vicine – nel perimetro stabilito dai vigili del fuoco – per via del cattivo odore. L’intero piano non risulta interdetto.