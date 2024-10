Firenze, uccisa a colpi d'arma da fuoco nell'alimentari di famiglia. Fermato il nipote

A dare l'allarme sarebbe stata una cliente, entrata nel negozio di alimentari gestito dalla vittima a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa, sulle colline di Firenze. Riversa a terra, in una pozza di sangue, c'era Laura Frosecchi, 54 anni. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 e dei Carabinieri, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.





FERMATO IL NIPOTE

Le indagini sono in corso. Secondo quanto riferito dagli abitanti del posto, in mattinata si sarebbero sentiti una serie di colpi d’arma da fuoco. Intanto i militari hanno arrestato il nipote della vittima, un ventiduenne, sospettato dell'omicidio. Il giovane si era inizialmente barricato in casa, un'abitazione poco distante dal negozio, circa cento metri più avanti. I Carabinieri, muniti di giubbotti antiproiettile, avevano circondato l'edificio, bloccando la strada, Via Volterrana. L'uomo aveva minacciato di suicidarsi, poi tentato la fuga, prima di essere fermato con una lunga negoziazione delle Forze dell'Ordine. Al passaggio della vettura dell'Arma, che conduceva l'uomo in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti.hanno raccontato all'Ansa. Ancora da chiarire le eventuali ragioni del gesto. Il ventiduenne è a disposizione del pubblico ministero di turno per il decreto di fermo.