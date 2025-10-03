Flotilla; 473 arresti degli israeliani, ci sono altre partenze di natanti dall'Italia e dalla Turchia Photo Credit: Ansa/

Liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti , l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi partiranno sono diretti a Roma. 'Stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento', ha detto l'ambasciatore italiano Ferrari. In totale sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalle forze dell'esercito israeliano. Sono stati trasferiti nel carcere di Saharonim , nel deserto del Negev, nel sud di Israele , in attesa del completamento delle procedure per il previsto trasferimento nei rispettivi Paesi. Uno yacht della Flotilla continua a navigare verso Gaza . 'C'è stato a quanto sappiamo uno show indecente di Ben Gvir davanti agli attivisti accovacciati a terra: sono stati insultati e definiti terroristi' , denuncia Bonelli di Avs. 41 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state abbordate e sequestrate da Israele a 70 miglia da Gaza, in acque internazionali. Il team legale della Flotilla denuncia: “Israele ha iniziato le udienze ad Ashdod senza assistenza legale ”.

Nuove partenze

Una nuova flotilla, composta da undici barche, è partita dai porti di Catania e di Otranto con prua verso Gaza. Secondo quanto scrive 'La Repubblica', a bordo ci sarebbero quasi un centinaio di persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da 25 Paesi differenti. A promuovere questa nuova flotta, secondo il quotidiano, ci sarebbero due organizzazioni, la 'Freedom Flotilla' e la 'Thousand Madleen'.

"Dobbiamo aprire un corridoio umanitario, ma anche umano, noi ci mettiamo i nostri camici - dice Riccardo Corradini – medico chirurgo a bordo che ha lavorato già nella Striscia - Gaza è l'unico posto al mondo in cui io da medico non posso andare a dare una mano ai miei colleghi, che non solo sono stremati, perché lavorano senza sosta e senza mezzi, ma rischiano la vita ogni giorno perché li ammazzano, li arrestano, li torturano". Altre 45 barche sono salpate dalla Turchia, in rotta verso le coste di Gaza.

Delia (Flotilla), con festa Kippur espulsioni saranno lente

"Da quello che ci dice la Farnesina gli attivisti stanno tutti bene, solo che in questi giorni, essendoci stati i festeggiamenti di Yom Kippur in Israele, le pratiche per l'espulsione saranno un po' più lente". Lo dice la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, in testa al corteo partito da Piazza Vittorio a Roma a sostegno di Gaza e della Flotilla, riferendosi agli attivisti che sono stati intercettati dalla Marina israeliana mercoledí sera. "Sono comunque detenuti per non avere fatto nulla, questo dobbiamo ricordarcelo. Però noi abbiamo saputo dal nostro ministro degli Esteri che il diritto internazionale conta fino a un certo punto, quindi speriamo che per tutti gli altri il diritto internazionale invece conti", conclude l'attivista.

Tutto bloccato

È partito lo sciopero generale indetto dalla Cgil e i sindacati di base in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal Garante illegittimo per mancato preavviso. A Livorno bloccato il porto. A Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. A Milano cancellazioni e ritardi fino a 5 ore. Tensioni in molte città non solo in Italia, ma in tutta europa. Trasporti, comunicazioni e servizi oggi sono praticamente impossibili.



