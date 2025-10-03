Flotilla; 473 arresti degli israeliani, ci sono altre partenze di natanti dall'Italia e dalla Turchia
03 ottobre 2025, ore 12:45
Prime liberazioni da parte delle autorità israeliane, rilasciati i quattro parlamentari italiani , sono in viaggio verso Roma, Israele ha cominciato le udienze senza assistenza legale
Nuove partenze
Una nuova flotilla, composta da undici barche, è partita dai porti di Catania e di Otranto con prua verso Gaza. Secondo quanto scrive 'La Repubblica', a bordo ci sarebbero quasi un centinaio di persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da 25 Paesi differenti. A promuovere questa nuova flotta, secondo il quotidiano, ci sarebbero due organizzazioni, la 'Freedom Flotilla' e la 'Thousand Madleen'.
"Dobbiamo aprire un corridoio umanitario, ma anche umano, noi ci mettiamo i nostri camici - dice Riccardo Corradini – medico chirurgo a bordo che ha lavorato già nella Striscia - Gaza è l'unico posto al mondo in cui io da medico non posso andare a dare una mano ai miei colleghi, che non solo sono stremati, perché lavorano senza sosta e senza mezzi, ma rischiano la vita ogni giorno perché li ammazzano, li arrestano, li torturano". Altre 45 barche sono salpate dalla Turchia, in rotta verso le coste di Gaza.
Delia (Flotilla), con festa Kippur espulsioni saranno lente
"Da quello che ci dice la Farnesina gli attivisti stanno tutti bene, solo che in questi giorni, essendoci stati i festeggiamenti di Yom Kippur in Israele, le pratiche per l'espulsione saranno un po' più lente". Lo dice la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, in testa al corteo partito da Piazza Vittorio a Roma a sostegno di Gaza e della Flotilla, riferendosi agli attivisti che sono stati intercettati dalla Marina israeliana mercoledí sera. "Sono comunque detenuti per non avere fatto nulla, questo dobbiamo ricordarcelo. Però noi abbiamo saputo dal nostro ministro degli Esteri che il diritto internazionale conta fino a un certo punto, quindi speriamo che per tutti gli altri il diritto internazionale invece conti", conclude l'attivista.
Tutto bloccato
È partito lo sciopero generale indetto dalla Cgil e i sindacati di base in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal Garante illegittimo per mancato preavviso. A Livorno bloccato il porto. A Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. A Milano cancellazioni e ritardi fino a 5 ore. Tensioni in molte città non solo in Italia, ma in tutta europa. Trasporti, comunicazioni e servizi oggi sono praticamente impossibili.