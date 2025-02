Follemente sfiora i 6 milioni mentre Bridget Jones debutta al secondo posto. Gli incassi di giovedì 27 febbraio 2025

Come ogni giovedì, è tempo di nuove uscite per le sale cinematografiche. Ieri hanno fatto il loro ingresso nei cinema italiani la nuova commedia romantica di Bridget Jones e l’horror con Hugh Grant “Heretic” che si sono difesi molto bene. Ma a fare rumore è ancora “Follemente” di Paolo Genovese che dopo sette giorni mantiene salda la prima posizione e si avvicina alla soglia dei 6 milioni di euro.

IL CINEMA ITALIANO VOLA CON FOLLEMENTE

Nel dettaglio la commedia italiana firmata dal regista di “Perfetti sconosciuti” continua la sua corsa trionfale nelle sale. Sono 5,7 milioni gli euro incassati durante la sua prima settimana e, stando ai pronostici, potrebbe chiudere il suo secondo fine settimana intorno ai 7 o 8 milioni di euro. Follemente ha già superato l’incasso totale di “The Place” e si prepara ad allungare le distanze anche su “Tutta colpa di Freud “ che arrivò a 7,9 milioni di euro. Ovviamente, il vero obiettivo è fare meglio degli oltre 16 milioni di “Perfetti sconosciuti” del 2016.

IL RITORNO DELLA SINGLE PASTICCIONA

Ottimo debutto per il ritorno sul grande schermo di Bridget Jones che con il suo “Un amore di ragazzo” parte in seconda posizione con un incasso di 101.268 euro, per un totale di 208.011 euro con le anteprime di San Valentino. Chiaramente se confrontato con gli altri titoli della saga con Renée Zellweger è il debutto più debole, ma comunque non è da escludere che il film possa performare bene e ritagliarsi una buona fetta di incassi. In questo quarto capitolo del franchise la celebre single pasticciona diventata ormai una donna matura e rimasta vedova quattro anni prima, è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli. Sebbene circondata dall'affetto dei suoi amici di sempre e persino dall'ex amante Daniel Cleaver (Hugh Grant), Bridget si trova in un periodo di stasi emotiva e cerca di trovare una nuova strada per sé e per i suoi cari.

Tra il caos degli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione, Bridget si ritrova a combattere contro il giudizio delle "mamme perfette" alla scuola dei figli e a fare i conti con le preoccupazioni del piccolo Billy, che sente profondamente la mancanza del padre.

HUGH GRANT SI SDOPPIA

Oltre a Bridget Jones, Hugh Grant è anche tra i protagonisti di “Heretic”, l’horror che ha fatto il suo ingresso nelle sale proprio ieri e ha incassato oltre 66 mila euro. Un debutto in linea con “Speak No Evil” che lo scorso anno arrivò ad un totale 1,4 milioni di euro. La pellicola racconta la storia di due ragazze mormone, che vanno a fare proselitismo porta a porta. Stanno per concludere la loro giornata di evangelizzazione, quando vengono colte da un temporale. Le due giovani decidono quindi di concludere la giornata, presentandosi alla porta dell'ultima persona sulla loro lista, il signor Reed. Questa volta, però, hanno bussato alla porta sbagliata.