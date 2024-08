Formula 1, domani al via il fine settimana del Gran Premio di Monza, previsto un pubblico da record

Tutto è pronto a Monza per l'inizio della tre giorni dedicata al Gran Premio di Formula 1. E' atteso il pubblico delle grandi occasioni, più di 300mila persone, un'affluenza superiore a quella dello scorso anno . L'organizzazione ha previsto l'installazione di 31 maxischermi, disposti lungo tutti i 5.793 metri di pista , che consentiranno agli spettatori di seguire tutto ciò che accade in prova e in gara. I motori, però, si accenderanno soltanto domani mattina. Il programma di corse prevede domani due sessioni di prove libere a ora di pranzo e nel pomeriggio . Sabato, alle 16, le qualifiche per la griglia di partenza e domenica, alle 15, il via al Gran Premio . Dopo le ottime prestazioni in Olanda sono alte le aspettative per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.





Un indotto da 178 milioni di euro