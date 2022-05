Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna e scavalca in testa alla classifica Leclerc, ritiratosi

Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna, sulla pista di Barcellona, e sale al primo posto in classifica, scavalcando Charles Leclerc, costretto al ritiro a metà gara per problemi tecnici quando era al comando. Secondo posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez, terza la Mercedes di George Russel davanti alla Ferrari superstite di Carlos Sainz, quinto Lewis Hamilton, sesta l'Alfa Romeo di Bottas, settima l'Alpine di Ocon, ottava la Mclaren di Norris, nona l'Alpine di Alonso e decimo Tsunoda su AlfaTauri. Grande prova ancora una volta per la Red Bull, che con Verstappen conquista una vittoria sofferta, dopo che l'olandese era finito nella sabbia per un lungo in curva quattro. Grandi rimpianti invece per la Ferrari di Charles Leclerc, costretta al ritiro per un problema tecnico a metà gara quando era ampiamente al comando. Prossimo appuntamento fra una settimana a Montecarlo.





Le parole dei protagonisti

Vittoria e leadership nel mondiale, questa la soddisfazione di Max Verstappen: "Oggi siamo stati fortunati, sono riuscito a recuperare da quel problema, credo sia stato il vento. E' bello essere nuovamente in testa al mondiale, ma la stagione è ancor lunghissima". Deluso Charles Leclerc, costretto al ritiro per un problema tecnico quando era tranquillamente al comando: "Il team ha fatto un lavoro straordinario sulla affidabilità in questa stagione, quindi finire così fa male, perchè eravamo primi e stavamo gestendo tutto molto bene. Comunque dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo mostrato qui e fiduciosi per le prossime gare, guardiamo avanti".