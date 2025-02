Francesca Michielin a RTL 102.5: “In questo Sanremo mi sento molto come Bridget Jones, mi sta succedendo di tutto, ma questo mi dà una carica in più”

L’artista è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Carolina Rey e Angelo Baiguini per raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fango in Paradiso. In gara alla 75ª edizione della kermesse canora, ieri sera, dopo l’esibizione, Francesca Michielin si è lasciata andare a una grande commozione, un rilascio di tensione. «Ho fatto un gran lavoro su me stessa, cercando di liberarmi un po’ da questa sorta di perfezionismo – a cui comunque devo ambire – ma che poi forse mi rende un po’ più fredda. Non voglio risultare costruita, quando poi in realtà nella vita di tutti i giorni sono una persona molto scialla. Mi sento un po’ Bridget Jones in questo Festival, mi sta succedendo di tutto, ma sto abbracciando questa awareness», spiega l’artista a RTL 102.5.

Questa edizione del Festival di Sanremo si sta dimostrando molto impegnativa per Francesca Michielin, che nel corso delle prove ha subito un infortunio. Ma, come spiega alla prima radio d’Italia, queste situazioni le hanno dato maggiore coraggio per affrontare il Festival con uno spirito tutto diverso e combattivo. «Queste situazioni mi stanno dando una carica in più, mi sento come i calciatori che si fanno male, ma in campo ci vogliono andare lo stesso. Noi artisti siamo un po’ come gli atleti, prepariamo per mesi questi 3 minuti e mezzo e nessuno ci deve fermare. Io poi in quel momento sono talmente carica che non sento niente, non sento il dolore e faccio anche cose che non dovrei fare, e poi il dolore lo sento dopo».

IL BRANO IN GARA A SANREMO

Fango in paradiso è una ballata struggente e totalizzante, una canzone d’amore che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione e ripercorre con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone. Il brano è la versione revenge song di Francesca Michielin che, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato. Intervistata sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, la cantautrice spiega: «Mi ha fatto molto male, ma questo serve nella vita. Anche le relazioni che non funzionano ti fanno capire tante cose di te, di ciò che vuoi e di ciò che non vuoi. Da questa esperienza ho imparato molto di più su me stessa, e mi ha fatto anche scrivere un pezzo che mi piace molto. Questa canzone è il mio momento di sfogo e lo deve diventare anche per tutti quelli che la ascoltano. Fango in paradiso è l’imperfezione nella perfezione».