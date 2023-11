Francesco Giorgino al lavoro per il suo nuovo programma. L'ex mezzobusto del Tg1 torna in video Photo Credit: agenziafotogramma.it

Torna in video dopo mesi e mesi di assenza. Francesco Giorgino, storico volto del Tg1, è pronto alla prima diretta del suo nuovo programma, che s'intitola "XXI Secolo" ed andrà in onda dal 20 novembre nella seconda serata del lunedì di Rai1.

C'è molta attesa anche perché, da rumors, è lo stesso Giorgino a curarne la parte autoriale, oltre ad essere il conduttore. Dicono che Giorgino organizzi riunioni fiume con i suoi autori controllando anche i minimi dettagli e che ci saranno molte novità dal punto di vista del linguaggio televisivo: grafica in 3D, studio, luci, ledwall, sigla con musica di Jimmy Sax.

IL LEGAME CON LA PUGLIA

La Puglia resta nel suo cuore. Giorgino, relatore di oltre 40 tesi di laurea in Teorie e Tecniche del Newsmaking, è originario di Trani. Da lì, molti anni fa, è iniziata la sua carriera. Brillante. Prima la gavetta nella radio e tv locali, poi i giornali ed infine la laurea in Giurisprudenza. Il salto a Roma, dove ha scalato la vetta in pochi anni arrivando al Tg1 come giornalista e conduttore.

Giorgino è attualmente docente alla Luiss. “Senza il video ho imparato cose nuove”, aveva raccontato qualche settimana fa a Il Giornale.

La sua più grande passione? Lo sport. Ciclismo e tennis. Ora è pronto per una nuova avventura professionale. “Torno in video per spiegare il presente che diventa futuro”, dice. Tenetevi pronti. Una nuova pagina di televisione sta per essere scritta.

Giorgino, che ha condotto molti speciali ed ha annunciato anni fa l'elezione di Papa Francesco nel corso di un'edizione speciale del Tg1, è emozionatissimo.