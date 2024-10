Francesco Sarcina si è sposato con Nayra Garibo in Puglia, a celebrare le nozze Pinuccio di "Striscia la notizia" Photo Credit: agenzia fotogramma

Francesco Sarcina si è sposato con Nayra Garibo. Cerimonia in Puglia, tra gli ulivi secolari (scenario bellissimo) per dire sì: cerimonia al tramonto in una masseria nella zona di Fasano. Il cantante, 47 anni, e la compagna, 30 (hanno una figlia nata nel 2021) si sono sposati con rito civile. Ad officiare il rito c'era Pinuccio di Striscia la notizia.

La moglie di Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, è originaria del Messico. Gli scatti in esclusiva sono di Vanity Fair: il cantante è arrivato accompagnato dalla madre. Dopo una decina di minuti è arrivata la sposa.

L'AMORE TRA SARCINA E NAYRA