Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

La Francia è nel caos, ma non è bloccata. Le manifestazioni di oggi sono state meno forti di come erano annunciate .La polizia, schierata con 80.000 agenti per evitare blocchi attendeva non più di 100.000 manifestanti in tutto il paese, finora - secondo l'Interno - se ne sono contati soltanto 29.000. Quasi 300 i fermi a metà giornata (295), di cui 171 nella capitale. Quattro gli agenti che sono rimasti feriti. Le azioni di protesta sono state 430, 273 gli assembramenti e 157 i blocchi. In diverse città sono stati registrati tafferugli ed incidenti fra polizia e manifestanti, ma nessuno grave. A Parigi, tensione nei licei, molti dei quali sono chiusi con gli studenti barricati all’interno.

I manifestanti sono scese in strada – dopo che l'iniziativa ha trovato origine sui social media – con l'obiettivo di paralizzare il Paese con boicottaggi, scioperi e occupazioni simboliche di municipi e uffici pubblici. Tutto per non lasciare spazio al nuovo soggetto politico sul modello dei Gilet Gialli.



