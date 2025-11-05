Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

Ha urlato Allah è grande , poi ha investito con la macchina dieci persone, tre sono gravi. E’ stato arrestato, è persona nota alla polizia francese per la sua instabilità psicologica , legata al consumo di alcol e droga . Questo esclude un atto terroristico a sfondo religioso. E’ accaduto sull'isola d'Oléron , a ovest della Francia. Lo riporta Le Parisien. La procura antiterrorismo " non è coinvolta in questa fase", ha dichiarato il procuratore generale di Le Rochelle, Arnaud Laraize, il quale ha comunque specificato che è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio .

Arrestato dopo pochi minuti

I fatti si sono svolti stamattina intorno alle 8,45, quando l'uomo alla guida del suo veicolo ha investito diverse persone, tra cui un ciclista, tra due villaggi dell'isola di Oléron, Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron. Pochi minuti dopo il suo gesto, è stato fermato dagli agenti di polizia mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nell'auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo Le Parisien, hanno preso fuoco solo parzialmente. L'uomo è stato immediatamente arrestato presso la stazione di polizia di Saint-Pierre-d'Oléron. E' un cittadino francese sulla trentina residente a La Cotinière, un illaggio sulla costa occidentale dell'Île d'Oléron. "È noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare per il consumo abituale di droghe e alcol", ha dichiarato al giornale il sindaco di Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur.

Arriva il ministro dell’interno

In un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, ha dichiarato che si recherà oggi stesso sul posto, "surichiesta del Primo Ministro". Il ministro dell'Interno ha confermato l'apertura di un'indagine.



