"Fratelli e sorelle, buonasera": dodici anni fa l'elezione di Papa Francesco. Ecco quali sono le sue condizioni di salute

E' un giorno speciale per Papa Francesco, che da quasi un mese è ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Oggi ricorrono i 12 anni di Pontificato e Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla. Sono passati già 12 anni da quella sera, quando al Tg1 edizione straordinaria Francesco Giorgino annunciò il nuovo Papa. Bergoglio, dopo l'elezione, in piazza pronunciò una frase indimenticabile: "Fratelli e sorelle, buonasera"

Tanti viaggi apostolici, gli Angelus, le parole di un Papa che ha conquistato tutti. Sin da subito. Bergoglio, anche durante il momento più difficile, segnato dal Covid e dalle guerre, ha continuato a pregare per il Mondo. E oggi, da un letto d'ospedale, sta offrendo la sua sofferenza per la pace.

MESSAGGI DI AFFETTO PER IL SANTO PADRE

Negli ultimi giorni sono arrivate a papa Francesco svariate centinaia di disegni, messaggi di augurio sia per la sua salute che per il dodicesimo anniversario dell'elezione, lettere da parte di bambini, giovani, ragazzi di scuole private, scuole pubbliche, associazioni sportive, istituzioni religiose.

Anche tanti bambini malati hanno pensato di mandare gli auguri al Papa. I messaggi, giunti in Vaticano non solo dall'Italia ma anche dall'estero, sono stati recapitati al Pontefice in queste ore. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

I MEDICI ATTENTONO INDICATORI DIVERSI PRIMA DI DARE INFORMAZIONI

I medici che hanno in cura il Papa al Gemelli non hanno ancora tenuto un nuovo punto stampa perché "attendono indicatori diversi prima di dare informazioni". Lo sottolineano fonti vaticane ricordando che i bollettini medici seguono ancora una via prudenziale nonostante sia stata sciolta la prognosi.

"Si parla ancora di quadro complesso - evidenziano le fonti -. Le infezioni respiratorie si sono ridotte ma ci sono ancora. Ci vuole tempo perché la situazione cambi: si tratta di un paziente di 88 anni che sta superando una polmonite. Serve pazienza"



DA DOMANI SERA TORNA IL ROSARIO IN PIAZZA SAN PIETRO

Domani sera torna il rosario in piazza San Pietro per pregare per la salute del Papa. La preghiera, curata dal Dicastero vaticano della comunicazione, dalle 19.30, al termine degli esercizi spirituali della Curia. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

Dall'Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio ''inviamo un abbraccio simbolico a Papa Francesco, nella speranza che possa tornare presto in mezzo a noi''. A chiederlo ai presenti, che hanno risposto con un caloroso applauso, è il cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, in apertura della presentazione del libro 'Disuguaglianza e povertà: Urbi et Orbi. I Giubilei e la società italiana', nell'aula consiliare.