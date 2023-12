Fuga romantica per Belen: Natale con Elio Lorenzoni. Ecco dove... Photo Credit: agenziafotogramma.it

La coppia che fa parlare di sé, Belen ed Elio Lorenzoni, ancora al centro del gossip. Anche a Natale.

I due trascorrono le feste a Brescia, secondo rumors tra Franciacorta e il lago di Iseo. Non sono soli, ma con loro c'è anche Luna Marì (la figlia di Belen, nata dalla storia con Antonino Spinalbese).

LA STORIA D'AMORE CON ELIO

Belen ritrova il sorriso dopo la storia con Stefano De Matino, fatta di alti e bassi come le montagne russe. Elio Lorenzoni è entrato da alcuni mesi nella vita di Belen, di professione fa l'imprenditore ed è originario di Bedizzole. Classe 1989. Secondo rumors sarebbe già arrivata una proposta di matrimonio da parte di Lorenzoni, tutto sarebbe accaduto in vacanza alle Maldive. Nessun altra indiscrezione sulle possibili nozze.

Dalla storia lampo con Spinalbese, ex parrucchiere, oggi imprenditore, è nata Luna Marì. “La mia principessa”, scrive Belén su Instagram mentre la abbraccia. Spinalbese, invece, dopo una parentesi in tv al Grande Fratello ha fatto perdere le proprie tracce sparendo dai radar. C'è chi parla di un possibile ritorno in video, ma nessuna notizia ancora certa.

DOPPIO MATRIMONIO IN CASA RODRIGUEZ

In casa Rodriguez potrebbe arrivare un doppio matrimonio nel 2024: Belen, da una parte e sua sorella Cecilia, dall'altra. Le due Rodriguez, quindi, potrebbero presto convolare a nozze regalando al gossip un vero scoop. Belen dovrebbe sposare Elio, Cecilia Ignazio Moser - che ha conosciuto diversi anni fa nella casa del Grande Fratello vip quando entrambi erano concorrenti. Nessuna conferma, per adesso. Solo tante indiscrezioni, che si rincorrono alla velocità della luce.