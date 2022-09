Fuorigioco, accelerata sulla tecnologia: il nuovo sistema semi automatico eviterà errori e pasticci

IL SIGNIFICATO DI SAOT

Il pasticcio di Juventus-Salernitana ha accelerato la rivoluzione sul fuorigioco semi automatico. Il progetto era già partito, ora si sta lavorando per introdurlo il prima possibile, il varo nel campionato italiano potrebbe avvenire già a ottobre. Per ora è una indiscrezione, basata su sensazioni e mezze frasi, ma presto potrebbe diventare una notizia. La novità si chiama SAOT, un acronimo per Semi Automated Offside Technology. Il fuorigioco semi automatico dovrebbe evitare errori come quello di domenica scorsa, perché il campo sarà controllato per intero, non ci saranno più angoli ciechi, punti bui, giocatori “nascosti” o inquadrati da telecamere non utilizzabili degli addetti al VAR.





COME FUNZIONA

Il sistema avrà 12 telecamere intorno al campo, alcune inquadrature saranno effettuate dall’alto. Una intelligenza artificiale sarà attiva per tutta la partita e monitorerà 29 punti sul corpo di tutti i giocatori in campo, utilizzando uno speciale sistema di tracciamento dello scheletro. Il computer traccerà anche il movimento del pallone e individuerà l’esatto momento in cui viene effettuato il passaggio. Incrociando questi dati, dovrebbe essere possibile valutare la posizione dei giocatori senza margine di errori. Peraltro ci sarà un deciso miglioramento sui tempi di risposta, l’algoritmo sarà in grado di calcolare se c’è fuorigioco in appena mezzo secondo. Insomma, non ci dovrebbero essere più le attese ricche di suspense, con l’arbitro – mano sull’auricolare – ad attendere il verdetto della sala VAR. Insomma, sarà una situazione molto simile alla Gol Line Tecnology: da tempo si è detto addio ai gol fantasma, se la palla ha superato la linea di porta in tempo reale arriva una notifica sull’orologio dell’arbitro.